Abraham Dritter bei Härtetest

Zum Auftakt der vorweihnächtlichen Strassenläufe stellte sich LC-Uster-Aushängeschild Tadesse Abraham der international und national starken Konkurrenz in Bulle.

In «guter Form» fühlte er sich zwei Monate nach dem WM-Marathon in Dubai bereits wieder. Und mit guten Erinnerungen lief er: 2008, 2011 und 2015 feierte er im traditionell stark besetzten Elitefeld in der Greyerzer Metropole den Tagessieg.