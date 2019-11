Mehr Struktur für den Freestyler

Statt Jubel gab es Diskussionen. Vor zwei Wochen startete Kai Mahler in Modena in die Weltcup-Saison, und der Big-Air-Wettkampf gelang ihm eigentlich ganz gut – glaubte der Fischenthaler. Doch die Punktrichter sahen es anders, sie bewerteten seinen Sprung in seinen Augen viel zu tief – und der Oberländer landete nur im 19. Rang.