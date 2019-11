Erfreuliche Premiere für Tobias Vogel

Tobias Vogel vom TV Rüti hat an der SM in Yverdon-les-Bains in der Kategorie Herren (Ü28) die Bronzemedaille gewonnen. «Ich freue mich irrsinnig», sagte Vogel danach strahlend und schob nach: «Je älter, desto besser.»

Der 30-Jährige turnte 2002 in Bazenheid erstmals an einer SM, 17 Jahre später und an seinen 16. nationalen Titelkämpfen stand er zum ersten Mal im Einzel auf dem Podest.