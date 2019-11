Die Falcons treten an Ort

Die Glattal Falcons bleiben in der Doppelrunde ohne Punkte. Bei der 3:8-Niederlage gegen Herisau nutzten die Gäste die Lücken in der Defensive des Glattaler Erstligisten und zogen im ersten Drittel mit drei Toren davon. Die Falcons kamen zwar nochmals bis auf ein Tor heran, blieben danach aber harmlos in der Offensive.

Bei der 5:8-Niederlage tags darauf bei den Jona-Uznach Flames zeigten die Glattaler ein anderes Gesicht. Mit mehr Einsatzwillen, besserem Zusammenspiel und solidem Stellungsspiel waren sie über grosse Teile des Spiels das bessere Team.

Die Flames waren aber effizienter – und sorgten so auch für die Entscheidung.

Trainer Stiefenhofer glaubt an den Erfolg

Falcons-Trainer Marcel Stiefenhofer zeigte sich zwar über die Niederlagen enttäuscht, war aber mit der Leistungssteigerung zufrieden.

Er glaubt, dass sich der Erfolg in den kommenden Spielen einstellen wird, wenn sich die Mannschaft so präsentiert wie gegen die Flames. (zo)