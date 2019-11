Martin Fuchs in Lyon nicht zu schlagen

Es passt zwischen Martin Fuchs und dem Fünfsterne-CSI in Lyon. Ein Jahr nach seinem Premierensieg im Weltcup war am Europameister bei dem mit 300'000 Euro dotierten Wettkampf in Frankreich erneut kein Vorbeikommen.

Auf seinem Paradepferd Clooney setzte sich der Europameister von Rotterdam im Stechen gegen 12 weitere Paare durch. Als neunter Reiter der Endausmarchung unterbot Fuchs im Sattel des fehlerfreien Schimmels in 41,27 Sekunden die Zeit der führenden Jessica Springsteen – der Tochter von Rockstar Bruce Springsteen – um sechs Zehntel und sicherte sich damit den Sieg vor der Amerikanerin.

Dritter wurde Pieter Devos aus Belgien, während sich das zweite Schweizer Gespann im Stechen, Steve Guerdat auf Venard de Cerisy, nach einem Fehler mit dem 9. Platz begnügen musste.