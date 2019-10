Das wichtigste Rennen der Karriere

Ein wichtigeres Rennen hat Randy Krummenacher in seiner Karriere noch nie bestritten. Am Samstag kann der Oberländer aus dem Grüt in Katar den Weltmeistertitel in der Supersport-Klasse holen. Als WM-Leader reist der 29-Jährige in das Emirat am persischen Golf.

Seit dem ersten Saisonrennen liegt Krummenacher an der Spitze des Klassements. Komfortable 22 Punkte betrug sein Vorsprung zwischenzeitlich. Nun sind es noch immer acht Zähler auf seinen Teamkollegen und grössten Rivalen Federico Caricasulo.