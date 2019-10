«Ich hoffe, mich für den Bahnvierer aufdrängen zu können»

Lukas Rüegg, Sie wurden an den Bahn-Europameisterschaften in Apeldoorn 13. im Scratch und 8. im Ausscheidungsfahren. Sind Sie zufrieden?

Lukas Rüegg: Ich bin mit Scratch und Elimination Disziplinen gefahren, in denen es ein bisschen Glück braucht. Im Scratch fehlte mir am Schluss etwas die Kraft, weil ich zuvor zu viel gearbeitet hatte. Das Ausscheidungsfahren ist immer etwas eine Lotterie. Es wäre mehr als ein 8. Platz möglich gewesen, wenn ich nicht eingeklemmt worden wäre.