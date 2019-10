Kuhn sorgt für eine grosse Überraschung

Was für ein Erfolg für Kevin Kuhn: Der Gibswiler gewinnt überraschend das Radquer-Weltcuprennen der U23-Kategorie in Bern. Der 21-jährige Oberländer sorgt mit dem bisher grössten Erfolg seiner Karriere zugleich für eine Premiere, die man kaum genug hoch einschätzen kann.

Kuhn feiert als Erster Schweizer überhaupt einen Sieg in einem U23-Weltcuprennen.

Bei seinem Husarenritt zeigt der junge Gibswiler viel Mut. Unmittelbar nach dem Startschuss setzt sich Kuhn an die Spitze des Feldes – mit einer Selbstverständlichkeit, als ob er nie an einer anderen Position fahren würde. Er geht als Erster in die erste Kurve und kommt letztlich auch als Erster ins Ziel.