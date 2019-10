Peter kann seine gute Form nicht nützen

In den vergangenen Wochen hatte sich der 18-jährige Dominik Peter in einer guten Form gezeigt. Beim letzten Sommerweltcup sammelte der Fischenthaler mit Rang 28 sogar erstmals in seiner Karriere Weltcup-Punkte.

An den Schweizermeisterschaften in Chaux-Neuve wollte es beim Athleten des SC am Bachtel aber nicht klappen mit guten Sprüngen.