«Pfanni» bleibt im Aufwind

Die Formkurve dieser zwei Oberländer Erstligisten zeigt definitiv in verschiedene Richtungen. Aufsteiger Laupen ist nach einem gelungenen Saisonauftakt in ein Zwischentief geraten. Drei Niederlagen am Stück bei 29 Gegentoren lautet die jüngste Bilanz. Das Abrutschen auf den vorletzten Platz ist die Folge davon.

NLB-Absteiger UHC Pfannenstiel hat derweil nach lauter Niederlagen in den ersten drei Runden den Tritt gefunden, seither immer gewonnen und sich auf den vierten Platz hochgearbeitet.

«Vor allem die Powerplay-Tore ebneten uns den Weg zum Sieg.»

Thomas Huber, UHC Pfannenstiel

Das Direktduell gegen Laupen in der sechsten Runde entschied «Pfanni» klar 10:2 für sich, wobei die Partie mehr als 30 Minuten lange offen war. Spätestens nach dem 6:2 zu Beginn des Schlussabschnitts war der Widerstand der Laupner dann aber gebrochen.

Pfannenstil zeigte trotz dem deutlichen Sieg keine überragende, aber zumindest eine solide Leistung. Grosser Pluspunkt des Gastgebers war das Überzahlspiel. Das strich auch Doppeltorschütze Thomas Huber heraus. «Vor allem die Powerplay-Tore ebneten uns den Weg zum Sieg.»

Plötzlich in Spiellaune

Der UHC Pfannenstiel startete aufgrund verschiedenster Ausfälle mit nur zwei Linien ins Spiel. Das Heimteam verzeichnete dennoch einen idealen Auftakt und liess den Ball mehrheitlich in den eigenen Reihen zirkulieren. Vorerst fehlte «Pfanni» aber die Effizienz, sodass der NLB-Absteiger nach 20 Minuten nur 2:1 vorne lag.