Wie Wetzikon im zweiten NLB-Jahr bestehen will

Es ist eine Schlankheitskur, die auch den VBC Wetzikon treffen könnte. Drei Teams steigen nächste Saison direkt aus der zweithöchsten Liga ab, aus 15 Teams werden so nur noch 12. Der Verband will mit der Reduktion die NLB näher an die NLA heranführen.

«Ob das Niveau dadurch steigen und der Schritt in die NLA einfacher wird, werden wir in ein paar Jahren sehen», sagt Alessandro Raffaelli, der Leiter Spielbetrieb, dazu auf der Verbandswebsite.