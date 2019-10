«Meine Athleten interessieren mich als Menschen»

Der Einstieg von Ferry Bencze (58) als Funktionär beim Leichtathletikclub Uster (LCU) vor elf Jahren ist ein symbolträchtiger Akt: Zufällig reist seine Tochter am selben Tag aus dem Trainingslager in der Toskana in die Schweiz zurück wie Bencze und seine Frau aus ihren Toskana-Ferien. «Ich verabredete mich mit den beiden Trainern auf einen Kaffee an einer italienischen Raststätte», erzählt Bencze.