Falcons erzittern sich die Premiere

Im vierten Saisonspiel feierte Erstliga-Aufsteiger Glatttal Falcons den ersten Sieg. Gegen Zürisee Unihockey gewann Glattal das «Auswärtsspiel» in der heimischen Dürrbach-Halle 5:4. Die Dübendorfer mussten unnötig zittern. Als Jaunin in der 42. Minute das 4:2 erzielte, schienen sie definitiv auf Erfolgskurs. Doch von Minute zu Minute wurden sie anfälliger für Gegenangriffe.

Die torreiche Schlussminute

Trainer Stiefenhofer sah sich in der 46. Minute zu einem Time-out gezwungen – aber auch das nützte nichts: Die Falcons kassierten in der 53. Minute das 3:4 und 54 Se­kunden vor Schluss das 4:4. Zu einer Verlängerung kam es aber nicht: Lanzini traf 17 Sekunden vor der Sirene spektakulär zum 5:4 und bescherte seiner Equipe doch noch die ersten drei Punkte in der 1. Liga. (zo)