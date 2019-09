Wie Siegenthaler zur soliden Teamstütze reifte

Sie gehört zwar als 21-Jährige noch nicht zum alten Eisen, aber doch schon zu den Teamältesten. So jung Stefanie Siegenthaler ist, so erfahren ist die Bertschikerin mittlerweile. Die WM in Stuttgart nächste Woche ist für die Oberländerin bereits die sechste internationale Meisterschaft bei der Elite. An je drei WM und EM hat sie bereits teilgenommen.