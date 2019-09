In diesem Sommer sind Remo und Anita Ribary so richtig auf den Geschmack gekommen. Für die Weltmeisterschaft im Triathlon in der jeweiligen Master-Kategorie hatten sie sich beide letzten Herbst am Triathlon di Locarno qualifiziert. Die Perspektive sorgte für eine Riesenportion Energie und Motivation.

Die WM am Genfersee wurde zu einem Erlebnis mit Wirkung. «Grossartig war’s, die Grösse des Events war eindrücklich», sagen sie, und «packend das hautnahe Verfolgen der Weltbesten wie der Besten mit den Siegern Kristian Blummenfelt und Katie Zaferes sowie von Nicola Spirig.»