Spirig-Show und Ustermer Highlight

Die Unsicherheit vor dem Start am Greifenseelauf erwies sich als unbegründet: Nicola Spirig sprach davon, wie sie in den letzten drei Wochen das Training ­reduziert habe, sich nach dem WM-Serie-Final in Lausanne und dem hervorragenden zehnten Rang ausgespannt habe und den Trainingsumfang etwa halbiert und das Laufen praktisch weggelassen habe.

Den Renninstinkt und den Wettkampfhunger bremste die Vorgeschichte nicht. Die Triathlon-Olympiasiegerin von 2012 und Olympiazweite von 2016 folgte dem Tempodiktat der Marathon-Spezialistin Michèle Gantner. Und sie fühlte sich pudelwohl.