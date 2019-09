Ein überzeugender Auftritt in Retro-Shirts

Zu Beginn benötigten die Platzherren zwar noch etwas Zeit, das Spiel der Wetziker passte optisch noch nicht immer ganz zusammen. Dennoch hatten die Oberländer das Geschehen gegen die kämpferischen Luzerner grösstenteils unter Kontrolle.

Die Gäste kamen erstmals in der 6. Minute richtig in Fahrt, als Szabo auf die Strafbank geschickt wurde und sich die Oberländer in der Folge erstmals in Unterzahl behaupten mussten.