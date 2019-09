Sie sind mit 36 Jahren der älteste Fahrer im Elite-Feld in Illnau am Sonntag. Ist Ihnen das bewusst?

Nicht so wirklich. Ich könnte jetzt den alten Spruch bringen, man sei so alt, wie man sich fühlt. Ich bin gerade auf dem Weg nach ­Illnau ins Quer-Training – die einen kommen mit dem Zug dorthin, weil sie noch nicht Autofahren können. Wir trainieren zusammen auf hohem Niveau, haben es lustig. Mit jungen Fahrern unterwegs zu sein, motiviert mich. Ich spüre ihre Freude.