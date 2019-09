Ustermer Talente wollen von den Besten lernen

Die Verantwortlichen haben die Ziele umformuliert. Im April verpassten die Ustermer Squasher den Gewinn des Meistertitels erst durch ein 0:3 im Playoff-Endspiel gegen Grabs.

In der nächsten Spielzeit habe der Sieg in der Nationalliga A nicht erste Priorität, erklärt Trainer Florian Pössl. «Es geht mehr darum, die eigenen Athleten aufzubauen.» Der Squashclub Uster stellt neu neben der NLA-Equipe zwei Teams in der Nationalliga B, wovon eines nur mit Nachwuchsspielern besetzt ist.