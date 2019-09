Riders starten mit einem Sieg

Fünf Jahre lang hat der UH Aergera Giffers zuletzt in der höchsten Schweizer Frauenliga gespielt, ehe er im Frühling in die NLB absteigen musste.

Eine Spielklasse tiefer besorgten die Floorball Riders dem Freiburger Verein nun einen unerfreulichen Empfang. Die Oberländerinnen setzten sich in Giffers deutlich 7:3 durch. Die Entscheidung führten die Riders innert knapp zwölf Minuten im zweiten Abschnitt herbei, als sie aus dem 1:1 eine 6:2-Führung machten.

Die Riders hatten zwar von Beginn weg mehr Ballbesitz, waren in ihren Aktionen vorerst aber noch zu wenig zwingend. Mehr noch: Die Gäste gerieten in der Schlussphase des Startabschnitts gar in Rückstand. 20 Sekunden vor der ersten Sirene glich Pascale Pfister aber noch zum 1:1 aus.