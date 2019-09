Drei auf einen Schlag

Zwei Saisons lange spielte kein einziges Team aus der Region in der 1. Liga. Jetzt aber ist die Durststrecke vorbei – dank dem UHC Pfannenstiel, Laupen und den Glattal Falcons, die alle in der Gruppe 2 eingeteilt sind.

Das Trio kam aus unterschiedlichen Richtungen. «Pfanni» stieg nach zwei Saisons in der NLB wieder in die dritthöchste Liga ab. Der UHC Laupen schaffte nach vier Jahren in der 2. Liga den Sprung zurück.

Und die Glattal Falcons legten mit dem Aufstieg gleich in der ersten Saison ihrer Klubgeschichte einen Traumstart hin.