Uster geht zum Saisonauftakt unter

Erstligist Uster ist desolat in die Meisterschaft gestartet. Dem Team von Walter Flessati wollte in Pratteln nichts gelingen. Nach sechs Minuten erfolgte der erste Torhüterwechsel, in der 9. Minute das erste Time-Out. Die erhoffte Steigerung blieb aus, am Ende resultierte eine 22:33- Niederlage.

Die ersten sechs Schüsse auf das Ustermer Tor führten allesamt zu Treffern. Mager blieb zudem die Ausbeute auf Seite der Gäste: Ungenaue Schussabgaben und ein starker Auftritt von Torhüter Rätz verhinderten ein Aufholen des frühen 2:8 Rückstandes.