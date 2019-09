Jeannine Gmelin verpasst WM-Medaille

Erstmals seit ihrem Titelgewinn 2017 ist Jeannine Gmelin an Weltmeisterschaften im Kampf um die Medaillen leer ausgegangen. Die Ustermer Skifferin erreichte an der WM in Linz-Ottensheim den 5. Platz. Über vier Sekunden fehlten Gmelin letztlich bereits auf den 3. Platz.

Ganz vorne spielten die Neuseeländerin Emma Twigg und Sanita Puspure (Irland) in einer eigenen Liga. Auf dem letzten Streckenviertel zog Puspure dann aber davon und verteidigte ihren Titel aus dem Vorjahr souverän. Platz 3 sicherte sich die US-Amerikanerin Kara Köhler.

Olympia-Ticket als Trostpflaster

Schon vor dem Final war sich Gmelin bewusst gewesen, dass sie wohl nur dann eine Medaille gewinnt, wenn sie etwas riskiert. Sie glaubte: «Wahrscheinlich muss ich über meinen Möglichkeiten rudern.»

«Ich bin zufrieden, den Finaleinzug und damit die Olympia-Qualifikation geschafft zu haben. Das ist nicht selbstverständlich.»

Jeannine Gmelin

Das gelang ihr im Final aber nicht. Sie lag im starken Feld von Anfang an im Hintertreffen. Als Trostpflaster bleibt der 29-Jährigen, dass sie sich mit dem Finaleinzug das Olympia-Ticket für Tokio 2020 gesichert hatte. Für Gmelin sind es nach 2016 die zweiten Olympischen Spiele.

Der Verweis auf die schwierige Saison

Die Ustermerin zeigte sich nach dem Final keineswegs enttäuscht, sondern unterstrich, dass sie ihr Minimalziel in Österreich erreicht hat. «Das Niveau hat auf dieses Jahr hin in meiner Bootsklasse nochmals extrem zugenommen. Deshalb bin ich zufrieden, den Finaleinzug und damit die Olympia-Qualifikation geschafft zu haben. Das ist nicht selbstverständlich.»

Gmelin verwies in ihrer Analyse kurz nach dem Rennen auch nochmals auf ihre schwierige Saison, die sie nach dem Zerwürfnis mit dem Verband in einem Privatteam absolvierte. Das hat sie extrem viel Energie gekostet – vor allem auch mental. «Obwohl es heute nicht zu einer Medaille gereicht hat, bin ich extrem stolz darauf, was ich in den letzten Monaten zusammen mit meinem Team erreicht habe.» (ome)