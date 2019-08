Gmelin stösst in den WM-Final vor

An den Ruderweltmeisterschaften in Linz-Ottensheim greift Jeannine Gmelin am Sonntag in den Kampf um die Medaillen ein. Die Ustermer Skifferin belegte im ersten Halbfinal den 3. Platz.

Damit erfüllte die 29-Jährige bereits ihr oberstes WM-Ziel: Sie holte für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio einen Quotenplatz.

Temposteigerung in der Schlussphase

Es war ein hartes Stück Arbeit für Gmelin. 300 Meter vor dem Ziel lag die aktuelle Vize-Europameisterin nur auf dem 4. Platz. Auf der verbleibenden Strecke aber legte die Athletin des RC Uster nochmals zu.

Sie fing die wie immer extrem schnell gestartete Fie Udby Erichsen ab und verdrängte die am Ende ihrer Kräfte angekommene Dänin auf den 4. Platz. Die US-Amerikanerin Kara Kohler setzte sich in Gmelins Lauf vor der Britin Victoria Thornley durch.

Den zweiten Halbfinal gewann die grosse Favoritin, die für Irland startende Titelverteidigerin Sanita Puspure. Die weiteren Finalplätze sicherten sich Emma Twigg (NZL) sowie die Kanadierin Carling Zeeman. (ome)