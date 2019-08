Besser als der Olympiasieger

56’500 Zuschauer in der Arena von Zug – es sind so viele wie noch nie an einem Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF).

Und mittendrin ist auch Urs Hutmacher. Nicht etwa als Zuschauer auf den Rängen, sondern als einer von nur fünf Finalteilnehmer des Unspunnenstein-Wettkampfs – vor dem achten und letzten Gang.