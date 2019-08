Mehr als ein Sprint-Sieg für Possberg

Vanessa Possberg strahlt, und als erste Gratulantin empfängt sie Lilly Nägeli. Die 16-Jährige war am Vortag an den Leichtathletik Schweizer Meisterschaften in Basel im Elite-Final gegen Delia Sclabas und Co gelaufen. Jetzt unterstützt sie zusammen mit LC-Uster-Trainer Marco Rancan ihre Trainingskollegin.