Mehr denn je ein Breitensport-Anlass

Wer beim 30. Uster Triathlon beim Rennen über die Mitteldistanz antreten will musste schnell sein. Nicht auf der Strecke, sondern bei der Anmeldung. Denn bereits zwei Tage nach der letzten Austragung konnte man sich den Startplatz in einem bekannten Sportshop in Niederuster sichern.

Und Eile war tatsächlich geboten – aufgrund der Limite von 100 Startplätzen. «Der Erste bekommt die Startnummer 1», sagt OK-Chef Sven Riederer.