Der Neuling setzt auf ein einfaches Motto

2016 sitzt Nicola Funk am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Estavayer mit Kollegen auf der Tribüne. Er geniesst das «Riesenspektakel» in vollen Zügen. Und nimmt sich vor: In drei Jahren will ich auch in Zug dabei sein – aber nicht als Zuschauer, sondern als Schwinger.

«Was er aus sich herausholt, ist wahnsinnig.»

Präsident Daniel Spörri über Nicola Funk