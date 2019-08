Reist setzt die nächste Marke

Diese Frau scheint keine Grenzen zu kennen. Das Wort unmöglich? Existiert im Vokabular von Nicole Reist nicht.

Das beweist ihr jüngster Coup – der Sieg am Race Around Austria. Nach vier Tagen und neun Stunden fast ohne Pause steigt die Oberländerin in St. Georgen in Oberösterreich vom Rad.

Letztlich ist alles gut aufgegangen. Aber es war extrem hart.»

Nicole Reist

In Rekordzeit hat sie die 2200 Kilometer und 30’000 Höhenmeter abgespult. Sich nur gerade drei Schlafpausen zu je 45 Minuten gegönnt.

«Letztlich ist alles gut aufgegangen», sagt Reist glücklich. Und gibt zu: «Aber es war extrem hart.»

Der WM-Titel zum Einrollen

Was den Triumph so speziell macht: Die 35-Jährige hat nicht einfach nur das Race Around Austria gewonnen. Das alleine ist schon eine aussergewöhnliche Leistung.

Die Weisslingerin gewann zuvor auch die Ultracycling-WM und triumphierte am Race Across France. Nicht verteilt auf verschiedene Jahre wohlgemerkt, sondern alles in dieser Saison. Innert zweier Monate.

«Ich habe schon die eine oder andere Idee...»

Nicole Reist

Ende Juni holt sie an der Ultraradmarathon-WM in Graz ihren bereits 4. Weltmeistertitel. Die 1000 Kilometer und 17’000 Höhenmeter absolviert sie quasi zum Einrollen.