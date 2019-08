Gossauers Plan geht perfekt auf

Er hatte sich einen Plan zurecht gelegt, um Seriensieger Stephan Wenk beizukommen. Und Jens-Michael Gossauers Taktik ging in der letzten Etappe des 5-Tage-Berglauf-Cup perfekt auf.



Zusammen mit Rubén Oliver zog der Greifenseer das Tempo bereits im Flachen deutlich an und distanzierte Wenk entscheidend. «Es war meine einzige Chance, weil ich mehr Speed habe», sagte Gossauer hinterher. Und gab zugleich zu: «Ich hatte Angst, dass er mich in der Steigung wieder einholt.»