Wenks nächster Meilenstein

Sein Name ist eng mit dem 5-Tage-Berglauf-Cup verknüpft. Neunmal hat Stephan Wenk den seit 1985 stattfindenden Anlass bereits gewonnen. So häufig wie kein anderer. Zuletzt triumphierte der in Uster wohnende Greifenseer vor zwei Jahren.

Im letzten Jahr musste der 36-Jährige dann passen. Und auch heuer liess er die ersten drei Etappen sausen, nachdem er am Wochenende den über 31 km führenden, kräfteraubenden Berglauf Sierre–Zinal bestritten hatte.