Alborns fliegender Wechsel vom Velo auf den Töff

Letzte Saison fuhr Michael Alborn bei den Stehern noch auf dem Velo hinter dem Motorrad her und dachte sich: «Der da vorne hats locker, der muss nur draufstehen und im Kreis fahren.» Jetzt ist er selber Schrittmacher und weiss: So locker ist das Ganze nicht. «Ich hatte noch nie solchen Muskelkater in den Beinen wie nach dem ersten Rennen.»