Kein Kranz für Oberländer auf der Schwägalp

Die Pfäffikerin Cindy Merlo hat am Weltranglistenturnier in Cape Town den angepeilten Sieg verpasst und damit auch die Qualifikation für die WM von Ende Oktober in Kairo. Am mit 6000 Dollars Preisgeld dotierten Growthpoint Open besiegte die 21-Jährige zwar in ihrem ersten Spiel die Brasilianerin Thaisa Serafini in vier Sätzen, unterlag aber im Viertelfinal der Südafrikanerin Milnay Louw, der Nummer 81 der Welt, 7:11, 6:11, 6:11.

Vize-Schweizer-Meister Dimitri Steinmann schied am 30 000 Dollars-Event in Houston ebenfalls früher aus als erhofft. Der 22-Jährige aus Dübendorf, an Nummer sechs gesetzt, verliess bereits nach seinem ersten Spiel als Verlierer den Court. Steinmann unterlag nach zweimaliger Führung in Sätzen dem im World Ranking 26 Plätze schlechter klassierten Mexikaner Mario Yanez 11:5, 8:11, 11:8, 5:11, 4:11. (skl)