Lizenz ohne Auflagen für Dübendorf

In Avenches sorgte mit Well Care ein neuer Name im Schweizer Galopprennsport für eine positive Überraschung. Als mit Abstand grösste Aussenseiterin zum über 2400 Meter führenden und mit 8000 Franken dotierten Prix de Merano gestartet, belegte Well Care am Schluss nicht weit hinter Sieger Echanson Rang vier. Trainiert wird die dreijährige Stute seit rund drei Monaten von Carina Schneider in Wald.

Nachdem sie das Feld an den vorausgaloppierenden Urquiro herangeführt hatte, lag Well Care auf der Zielgeraden sogar kurz an der Spitze, ehe sie von drei höher eingeschätzten Pferden überholt wurde. Angesichts der Unerfahrenheit der jungen Stute, die vor ihrem Wechsel in die Schweiz lediglich Mitte Mai ein Rennen in Köln bestritten und als Letzte beendet hatte, verspricht dieser Auftritt einiges für die Zukunft.

Well Care, die aus einer erfolgreichen Vollblut-Familie des Gestüts Röttgen stammt, war Ende Mai an der Frühlingsauktion in Baden-Baden für 12 000 Franken in den Besitz von Maja und Berthold Schneider, den Eltern der Trainerin, gewechselt. (wib)