Fehraltorfer Wallach auch auf Gras stark

Swiss Olympic hat für die European Games in Minsk eine erste Tranche von 24 Athleten selektioniert. Dazu gehören auch drei Sportler aus der Region. Vom 21. bis 30. Juni an den Wettkämpfen in der weissrussischen Hauptstadt dabei sind die zwei Judokas Fabienne Kocher und Nils Stump vom Judoclub Uster. Die Riedikerin Fabienne Kocher (25) kämpft in der Kategorie bis 52 Kilogramm, der Ustermer Nils Stump (22) in jener bis 73 kg. Im Judo werden die European Games als Europameisterschaften gewertet. Auf Antrag des Schweizerischen Turnverbands wurde auch der Rütner Kunstturner Moreno Kratter (21) selektioniert. Er war im April an der EM in Polen nicht im Einsatz gewesen. Am 20. Mai gibt Swiss Olympic weitere Selektionen für den Grossanlass bekannt. In Minsk werden 4000 Athletinnen und Athleten aus rund 50 Ländern erwartet.