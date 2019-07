«Dann ist irgendwann mein linkes Bein taub»

Am Wochenende haben Sie ihren Teamkollegen den Entscheid mitgeteilt, zum Ende der Saison aus gesundheitlichen Gründen zurückzutreten. Wie waren die Reaktionen?

Patrick Müller: Es wurde von ­ihnen gut aufgenommen. Und sie sind dankbar dafür, dass ich so offen war und es ihnen per­sönlich kommuniziert habe. Die Emotionen und Reaktionen konnte man an den Gesichtern ablesen. Es war keine einfache Situation für mich. Vorab hatte ich nur den Team­manager informiert.