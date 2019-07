Marquart mit einem starken Comeback

Simon Marquart ist an der EM im lettischen Valmiera eine eindrückliche Rückkehr gelungen. Dabei hatte sich der Mönchaltorfer erst vor gut zwei Monaten im Knie an der Gelenkkapsel und am hinteren Kreuzband verletzt.

Im Halbfinal hielt er sich zunächst im hinteren Teil auf, überstand den Zwischenfall schadlos und qualifizierte sich für den Final. Den schloss der 22-Jährige auf dem 6. Platz ab. Kein Wunder sprach der Schweizer Nationaltrainer Grant White von einem «beeindruckenden Comeback».

Den Test bestanden