Gmelin trotzte den Wetterkapriolen

Die Weltcup-Regatta in Rotterdam (NED) war geprägt von Wetterkapriolen. So hatten die Ruderer auch am finalen Sonntag mit wechselhaftem Wind zu kämpfen.

Jeannine Gmelin, die Skiff-Weltmeisterin von 2017 und WM-Zweite im letzten Jahr, kam mit den Bedingungen aber gut zurecht und erreichte im Frauen-Einer hinter Emma Twigg aus Neuseeland den zweiten Platz.

«Ich hatte mich auf das Schlimmste vorbereitet und empfand es darum erstaunlicherweise gar nicht so schwierig», sagte die Ustermerin hernach.

Bis zur 500-Meter-Marke im Gleichschritt

Die 500-Meter-Marke passierten Twigg und Gmelin noch praktisch im Gleichschritt, ehe sich die Weltmeisterin von 2014 etwas absetzen konnte, und letztlich mit einem Vorsprung von 4,57 Sekunden reüssierte.