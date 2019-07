Von Uster aus an die WM

Eine Mischung aus Lockerheit und Professionalität liegt im Ustermer Buchholz in der Luft, als sich am Samstagnachmittag das 12-köpfige Schweizer WM-Team rund um Europameister Jérémy Desplanches (200 m Vierlagen) am Beckenrand versammelt.

Während die einen Schwimmer noch Fotos für die sozialen Netzwerke schiessen, verrenken sich andere bei ihren Übungen mit Faszienrollen, ziehen an bunten Therapiebändern oder springen bereits ins Wasser.