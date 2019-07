Doppelt erleichtert zur Premiere

Jetzt ist er geglückt, der Befreiungsschlag. Geglückt in Form eines grossen Rennens an einem kleinen Abendmeeting.

In Olten lief Lilly Nägeli die 800 m in 2:09,28 Minuten. Um gut zwei Sekunden verbesserte sie ihre eigene Bestmarke. Und wichtiger: Sie knackte die 2:10-Minutengrenze und unterbot damit die Limite für die U20-Europameisterschaften von übernächster Woche in Boras (Sd).

«Mein Mut ist wieder einmal belohnt worden», freute sie sich nach einem offensiven Rennen.