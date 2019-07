Was Woernhard sich vom Umweg über Südafrika verspricht

Das Leben von Neal Woernhard ist alles andere als ruhig. Der Juni des Illnauer Golfers begann mit einem Turnier in Südafrika. Dann reiste er in die Schweiz, spielte drei Turniere in Domat/Ems, bei seinem Heimclub Breitenloo und in Crans-Montana. Und seit Montag steht er bereits wieder in Südafrika auf dem Golfrasen.

«Das ist die stressigste Phase, die ich jemals hatte», sagt der 23-Jährige, als er während einer längeren Fahrt ins Training über seine Karriere spricht. In dieser hat er einen wichtigen Schritt hinter sich: Seit Anfang Jahr ist Woernhard Golfprofi.