Unsere Turner werden feierlich empfangen

Die 76. Austragung des Eidgenössischen Turnfestes ging am Sonntag in Aarau zu Ende. 2371 Vereine waren angemeldet – 15 Prozent mehr als vor sechs Jahren in Biel. Von den Turnern aus der Region hat Züriost regelmässig Bilder erhalten. Herzlichen Dank!

Weitere – gerade auch vom Empfang in den Gemeinden – nehmen wir gerne per Whatsapp an 079 120 09 59 oder per Mail an die Adresse sport@zol.ch entgegen.