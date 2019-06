Unsere Turner werden feierlich empfangen

Mit einer farbenprächtigen Schlussfeier ist das Eidgenössischen Turnfests am Sonntag zu Ende gegangen. Das Organisationskomitee spricht von einem erfolgreichen Fest mit 69'000 Turnenden und rund 200'000 Besuchenden. «Wir alle dürfen auf ein wunderbares, stimmungsvolles, vom Wetter verwöhntes und mit turnerischen Glanzleistungen aufwartendes Eidgenössisches Turnfest 2019 in Aarau zurückblicken», sagte OK-Präsident und Aargauer Regierungsrat Alex Hürzeler. Das Fest habe gezeigt, der Turnsport in der Schweiz mit all seinen farbigen Facetten und vielfältigen Facetten lebe.

«Turnen ist mehr als Bewegung»

Jürg Stahl, Präsident von Swiss Olympic, betonte, Turnen sei mehr als Bewegung. In keinem anderen Gesellschaftsbereich finde eine so offensichtliche Durchmischung und Durchlässigkeit der Generationen statt. Alles am Eidgenössischen habe die Diversität und Einzigartigkeit des Turnsports vereint.

«Alle sind Gewinnerinnen und Gewinner», hielt Erwin Grossenbacher, Zentralpräsident des Schweizerischen Turnverbands (STV), fest: «Wir können turnen. Wir können festen.» (Foto und Text: Keystone-sda)