TV Rüti ist der erfolgreichste Zürcher Verein am Eidgenössischen

Zwei Hundertstel entschieden

Siegerverein in der 1. Stärkeklasse und damit Turnfestsieger bei der 76. Austragung des ETF wurde etwas überraschend der TV Wangen SZ, der damit den STV Wettingen entthronte, den Sieger der letzten drei Feste. Wie bereits vor sechs Jahren hatte Wangen in den ersten beiden Wettkampfteilen mit Steinstossen/Pendelstafette und Schleuderball/Steinheben die Maximalnote 10 erreicht.

Auch im Kugelstossen schaffte der Herausforderer das Punktemaximum, sodass die Entscheidung um den Turnfestsieg in den abschliessenden Disziplinen Gymnastik Kleinfeld und Barren fallen musste. Aus Sicht der Schwyzer gelang die notwendige Steigerung in diesen Disziplinen gegenüber 2013, als am Schluss Rang 3 resultierte. Diesmal hatten die Wangener die Nase vorne, am Schluss entschieden zwei Hundertstel gegen Wettingen.

Neben der Leistung stehen an Turnfesten auch das Miteinander und die Vielseitigkeit im Vordergrund. Für die reine Leistung gibt es die Schweizer Meisterschaften. So setzten sich die Vereine das Ziel, mit allen Turnerinnen und Turner teilzunehmen, im Wissen, dass dies ihren Notendurchschnitt drücken könnte.

Der TV Bauma überraschte

2013 traten aus der Region nur Rüti, Egg und Effretikon in der 1. Stärkeklasse an. Dieses Mal waren es stattliche neun Klubs. Der «Einstand» als 38. von 113 Vereinen glückte vor allem dem TV Bauma, der vor sechs Jahren noch in der 3. Stärkeklasse angetreten war. Die höchste Note lieferten die Geräteturner an den Schaukelringen mit 9,68 und die Leichtathleten in der 80-m-Pendelstafette von 9,49.

Als grösster Zürcher Verein überhaupt nahm derweil der STV Wetzikon mit je 66 Turnerinnen und Turner im Schnitt pro Wettkampfteil teil. Darunter litt die eine oder andere Note, sodass ihr Notenspektrum von 9,56 (Barren) bis zu 4,54 (Pendelstaffette) reichte. Am Ende wurden die Wetziker 111. Für Präsident Dennis Mannhart ist damit das Ziel erfüllt. Einzig die Note in der Pendelstafette war für ihn überraschend tief: «Das ganze Projekt müssen wir in aller Ruhe analysieren», sagte er.

Am traditionellen Empfang der Vereine marschierten dann an die 180 Turnerinnen und Turner der Bahnhof- und Spitalstrasse entlang. Es ist ein weiteres Zeichen für den Erfolg der Wetziker Turner. (rer/sda)