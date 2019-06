Ein Rennen für die ganze Familie

Wer hundert Jahre alt wird, hat allen Grund dazu, stolz zu sein. Das können auch die Hittnauer Velofahrer, die am letzten Wochenende das eigene 100-Jahr-Jubiläum auf eine aussergewöhnliche Art und Weise gefeiert haben.

Sie nahmen den runden Geburtstag für eine spezielle Aktion zum Anlass. «100 mal 100 Kilometer» waren angesagt – soweit das simple Rezept. Das Ziel dabei: 100 Velofahrerinnen und Velofahrer fahren jeweils 100 Kilometer, zusammen also 10’000 Kilometer. Gefahren wurde vom Festzentrum beim Schützenhaus Hittnau über Bauma und Bäretswil eine Runde über 20 Kilometer.

Nach drei Festtagen wurden die anvisierten 500 Runden, respektive 10‘000 abgespulten Kilometer, sogar übertroffen. 11‘900 Kilometer waren es schliesslich, erzielt durch fast 150 Fahrerinnen und Fahrer im Alter von acht bis 76 Jahren.

Vielfältig als Organisator

So vielfältig der Jubiläumsanlass war, so vielfältig ist der VC Hittnau auch als Organisator von Radrennen. In den letzten 30 Jahren führten die Hittnauer jährlich ein bis zwei Anlässe mit regionaler bis zu internationaler Ausstrahlung durch. Letzteres betrifft vor allem das herbstliche Radquer im Rahmen der Cross-Tour.

«Ein Lauf der Cross-Tour in der kalten Jahreszeit und einer des EKZ-Cups im Sommer ist eine ideale Kombination», findet Raphael Kocher, der OK-Präsident des Bikerennes.

Während bei den Radquers jeweils internationale Topstars den Weg nach Hittnau finden, ist der Fokus beim Bikerennen klar auf den Nachwuchs ausgerichtet. Kurz nach der Jahrtausendwende übernahm der VC Hittnau eine Prüfung des damaligen ZO-Bike-Cups, aus dem später der EKZ-Cup hervorging.