Wenn die Medaille nicht das Wichtigste ist

Der Sieg an einem Eidgenössischen Turnfest ist immer etwas Spezielles, da es nur alle sechs Jahre stattfindet. In Abwesenheit von Titelverteidigerin Giulia Steingruber setzte sich in Aarau die Favoritin Ilaria Käslin durch.

Doch die Konkurrenz machte es der Tessinerin nicht einfach. Ohne Druck zu verspüren, zeigte die letztlich zweitklassierte Stefanie Siegenthaler vom TV Hinwil eindrücklich, dass wieder mit ihr zu rechnen ist.