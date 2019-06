Mit diesen Ambitionen starten die Oberländer Kunstturner in Aarau

Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau stehen am ersten Wochenende die Leistungssportler im Fokus. Am Samstag geht es für die Kunstturner um den Turnfestsieg und damit um die Nachfolge von Claudio Capelli und Giulia Steingruber, die 2013 in Biel triumphiert hatten.

In der höchsten Leistungsklasse P6 stehen mehrere Teilnehmer aus der Region am Start – mit ganz unterschiedlichen Perspektiven. Bei den Männern, wo in Aarau mit Ausnahme des verletzten Henji Mboyo das Männer-Nationalkader komplett am Start ist, ist das ETF etwa für den Rütner Moreno Kratter eine spezielle Angelegenheit – aber nicht der sportliche Saisonhöhepunkt. Aarau ist für den 21-Jährigen quasi die Hauptprobe für die European Games in Minsk (21. bis 30. Juni). Kratter vertritt dort zusammen mit Marco Pfyl die Schweizer Kunstturner.