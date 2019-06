So viele Oberländer Turner reisen ans «Eidgenössische»

Die Kennzahlen sind beeindruckend: Über 67'000 Turnerinnen und Turner aus rund 2300 Vereinen. 8500 Helferinnen und Helfer. 8300 Kampfrichterinnen und Kampfrichter. Es sind die Eckdaten des Eidgenössischen Turnfests in Aarau, das am 13. Juni beginnt und zwei Wochenenden umfasst. Alle sechs Jahre findet der Anlass statt – der Stellenwert ist entsprechend gross. Grösser ist kein Sportanlass in der Schweiz – grösser ist auch das sportliche Spektrum von Breite bis Spitze nirgends.