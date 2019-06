Ein ganzes Leben in wenigen Tagen

Der Augenblick, der Isabelle Pulver tagelang in eine andere Welt entschwinden lässt, rückt immer näher. Am Dienstag ist es soweit. Um 12.00 Uhr Ortszeit nimmt die Wetzikerin ihr nächstes grosses Abenteuer in Angriff.

Zum zweiten Mal bestreitet die 48-Jährige das Race Across America (RAAM) – das wohl härteste Radrennen der Welt. Es ist 30 Prozent länger als die Tour de France. Und notabene ohne Ruhetage, wie sie die Grand Boucle kennt, die Jahr für Jahr die Radsportfans in ihren Bann zieht.