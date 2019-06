Deshalb macht sich Dany Brand weniger Gedanken

Es ist eine auffallende Gabe des 23-Jährigen. Dany Brand versteht es, seine Leistung nach wenigen Augenblicken des Durchatmens zu analysieren. So auch nach seinen beiden ersten Rennen der noch jungen Saison: jenem über 300 m Hürden am Auffahrtstag in Langenthal und jenem am SVM-Final in Lausanne. «So macht es wieder Freude», sagte er beide Male, «gute Zeiten trotz viel Steigerungspotenzial».